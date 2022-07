Um empresário ligado ao setor do turismo, de 40 anos, foi detido pela Polícia Judiciária do Centro por ter abusado sexualmente de uma menina, de 12 anos, durante dois meses, em Viseu.



O homem conheceu a vítima numa associação que ambos frequentavam e onde a menor ia com os pais. No início do mês de abril, num dos encontros da coletividade, o predador sexual pediu o número de telemóvel à menina, passando a enviar-lhe mensagens de forma regular, algumas de cariz sexual.









