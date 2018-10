Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Empresário perde visão em cilada para encontro gay em Viana do Castelo

Homem de 75 anos esfaqueado num olho ao resistir a roubo em Viana do Castelo.

Por Fátima Vilaça | 08:38

Um empresário de 75 anos foi esfaqueado com gravidade, esta quinta-feira à tarde, quando tentava resistir a um assalto, junto à praia do Rodanho, em Vila Nova de Anha, Viana do Castelo.



A vítima terá marcado um encontro com um homem, mas foi brutalmente atacado e roubado, por outros dois, assim que chegou. Os agressores estão a ser procurados pela Polícia Judiciária de Braga, que investiga.



O homem foi golpeado no rosto, peito e abdómen. A lesão mais grave será a do rosto, já que está em risco de perder totalmente a visão num olho. Foi o taxista que o transportou até ao local quem deu o alerta, às 14h40.



O taxista - que, segundo apurou o CM, há vários anos transporta este empresário para encontros homossexuais nesta zona - tinha deixado o cliente há poucos minutos no local ermo, junto à praia conotada com prostituição gay.



Recebeu uma chamada do cliente a contar que tinha sido atacado e precisava de ajuda. Acabou por localizá-lo entre a vegetação, com sinais de extrema violência. Foi hospitalizado.



O empresário ficou sem a carteira, na qual tinha uma avultada quantia de dinheiro.