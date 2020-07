Um empresário português, de 43 anos, morreu na sequência de um despiste de uma moto de água no Guadiana, ocorrido no lado espanhol do rio.Segundo oapurou, o acidente mortal ocorreu cerca das 19h00 de segunda-feira, em Sanlúcar no Guadiana. Sérgio Faustino, residente na Moita, terá embatido num obstáculo no rio, junto a um cais em construção.A vítima ainda foi assistida pelos Bombeiros de Alcoutim, mas faleceu no local. O caso é investigado pelas autoridades espanholas.