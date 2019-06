Empresário português suspeito de matar cunhado na Venezuela

Fernando Lavandinha Fernandes, um empresário português do ramo alimentar que está em prisão preventiva na Venezuela desde o final de maio, é suspeito de ser o mandante de três homicídios, entre os quais o de um familiar cujo cadáver nunca apareceu.A polícia de investigação venezuelana revelou esta terça-feira publicamente que os três crimes de que Lavandinha Fernandes é suspeito remontam a 2017.José Albertino Henriques, um cunhado, foi a primeira vítima. Segundo a polícia venezuelana, mal soube que o familiar estava prestes a receber uma herança de seis milhões de euros, o empresário mandou-o sequestrar. O corpo nunca apareceu.As outras duas vítimas, ambas venezuelanas (um era cantor) terão sido executadas a mando de Lavandinha Fernandes, para que este ficasse livre de dívidas que tinha para com as mesmas. No fim de 2018, o empresário português já tinha sido preso, por tentar pedir asilo político de forma fraudulenta aos EUA.