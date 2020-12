Empresário preso por dar tiro na cara de assaltante em Valpaços

Um empresário da construção civil, de 48 anos, alegadamente vítima de furto de material numa obra, foi detido por inspetores da Polícia Judiciária por ter atingido com um tiro na cara um suposto ladrão, em Carrazedo de Montenegro, no concelho de Valpaços.



O caso aconteceu na segunda-feira à noite. A vítima do disparo, de 46 anos, fugiu num carro furtado, que acabou por se despistar junto à aldeia de Sobrado. Os Bombeiros de Carrazedo foram mobilizados para o acidente e transportaram o ferido com a bala alojada no maxilar para o hospital.



