Empresário que desferiu 22 facadas na mulher sai da cadeia para ameaçar de morte

Um empresário de 52 anos, que cumpriu 5 anos de prisão (de uma pena de 7 a que foi condenado em 2014) por ter desferido 22 facadas na mulher, na Terrugem, Sintra, deixando-a às portas da morte, foi de novo detido pela GNR de Lisboa. Saiu da cadeia em maio, para logo procurar a mulher, ameaçando-a de morte.O crime que levou à condenação do empresário ocorreu em julho de 2013. A vítima, hoje com 47 anos, foi atacada com uma faca de cozinha à frente dos filhos menores. O agressor fugiu, mas foi preso pouco depois.Cumpriu pena na prisão da Carregueira, também em Sintra, de onde saiu no fim de maio. Passado pouco tempo regressou à Terrugem e começou a imiscuir-se na vida da ex-mulher.O empresário chegou a dizer à antiga companheira, em frente aos filhos de ambos, que tinha voltado "para acabar o serviço de a matar". Aterrorizada, a vítima fez queixa à GNR.Na quarta-feira, o Núcleo de Investigação e Apoio a Vítima Específicas da GNR de Lisboa prendeu o empresário, que já está em prisão preventiva.