Empresário que matou homem em torneio de sueca confessa crimes

O empresário acusado de matar um homem e ter disparado contra mais quatro pessoas em torneio de cartas, em Vila Real, confessou esta quinta-feira os crimes, explicando não ter tido intenção de matar, mas de defender-se, e mostrou arrependimento.No início do julgamento, no Tribunal de Vila Real, e perante uma sala cheia, o arguido mostrou "profundo arrependimento" e pediu desculpa às vítimas e famílias.Os crimes ocorreram a 23 de dezembro de 2018, na aldeia de Tuizendes, freguesia de Torgueda, em Vila Real, durante um torneio de cartas.O homem, de 48 anos, residente em Sabrosa, confessou os factos descritos na acusação do Ministério Público (MP) e explicou que não teve intenção de matar ninguém, mas de defender-se.O empresário, em prisão preventiva, participava num torneio de sueca que se realizou na associação recreativa e cultural daquela localidade quando, segundo a acusação, "encetou uma discussão com outros jogadores por causa do barulho que faziam e da forma como jogavam".O MP refere que o arguido saiu da associação e foi ao carro buscar um revólver e uma pistola semiautomática e regressou ao local "empunhando ao alto uma das armas".Durante o audiência esclareceu que se dirigiu a essa mesa para pedir calma, mas acabou por ser insultado e ameaçado."Era um grupo que não conhecia e trataram-me mal, com insultos e com gestos com a mão a simular cortar-me o pescoço", revelou.O homicida confesso referiu que após sair do edifício foi ao carro, onde tinha as armas, e voltou para o local por estar "desnorteado" e para defender outros jogadores que estavam a ser ameaçados.Após se envolver em confrontos com um dos outros jogadores, o empresário disse que conseguiu soltar-se e efetuou o primeiro disparo que atingiu o homem, de 50 anos, no abdómen, e que acabou por morrer no local."Fui buscar as armas, mas sem intenção alguma de matar, apenas para me defender se houvesse uma situação dramática e atirá-la ao chão para tentar fugir", contou.Segundo a acusação, o empresário disparou também contra outro jogador, atingindo-o no abdómen e na anca, o qual, apesar de ferido, conseguiu descer as escadas para o rés-do-chão onde foi novamente ameaçado pelo arguido que, segundo o MP, só não disparou porque se apercebeu que a polícia já tinha sido chamada ao local e fugiu.Antes de fugir, atingiu mais dois homens, quando estes tentavam fugir, e efetuou "pelo menos dois disparos" contra um quarto jogador, não o atingindo.O arguido negou as ameaças feitas a uma das vítimas, realçando que se quisesse matar o podia ter feito e que tentou sempre disparar para as pernas, acrescentando ainda que quando já ia na sua viatura efetuou mais dois disparos, mas para o lado contrário onde se encontravam dois homens.Questionado sobre o facto de andar habitualmente com armas, o empresário invocou que o faz há muito tempo porque andava sempre com muito dinheiro por causa dos negócios que tinha.O homem, acusado de um crime de homicídio qualificado, de quatro tentativas de homicídio, ameaça agravada e ainda detenção de arma proibida, já entregou parte do valor de indemnização às vítimas e mostrou-se disponível para liquidar o restante.