Empresário que ordenou fogo para matar família gastava milhares em bar de strip

Chenglong Li - o empresário chinês que ordenou um fogo mortal no centro do Porto - gastava mais de mil euros por noite num bar de strip na zona industrial do Porto. Esse hábito consta da acusação do Ministério Público.Foi, aliás, através de conhecimentos travados nesse mesmo bar que Chenglong Li, de 24 anos, conseguiu contratar os dois homens para atearem o fogo que levou à morte de António Gonçalves, em março do ano passado.O empresário, que está em prisão preventiva, queria expulsar a vítima e a família para vender o prédio.