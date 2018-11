Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Empresário rouba 80 mil para gastar no vício do jogo

Homem está indiciado por burla qualificada na forma agravada.

Por J.T. | 01:30

Um empresário ligado ao ramo das viagens foi detido pela PJ de Ponta Delgada, nos Açores, por usar dados bancários de clientes. O dinheiro foi usado para satisfazer o vício do jogo na internet.



Até ao momento, a PJ apurou o gasto de mais de 80 mil euros.



O detido de 62 anos cometeu os crimes em setembro e outubro passados, de forma praticamente diária. Aproveitou-se da confiança que mantinha com os clientes para usar os dados que lhe permitiram o desvio do dinheiro.



Está indiciado por burla qualificada na forma agravada.