Empresários contra nova taxa turística no Algarve

Região de Turismo e hoteleiros alertam para a perda de competitividade do destino.

Por Rui Pando Gomes e José Carlos Eusébio | 09:58

Os empresários hoteleiros e os responsáveis do setor do turismo são contra a aplicação da nova taxa turística decidida por 15 municípios da região do Algarve, que será cobrada aos turistas.



O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, lamenta a decisão dos municípios, questionando a altura e "modelo escolhidos", posição que é acompanhada pelas duas associações mais representativas do alojamento na região.



"Trata-se de uma decisão errada, que surge em contraciclo com a procura turística e que pode gerar perda de competitividade para o destino Algarve", alerta o líder da RTA, que avisa que a taxa pode "gerar desigualdades dentro da região e enfraquecer o destino como um todo", porque não será aplicada ao mesmo tempo em todos os municípios.



Câmara de Silves é contra imposto "encapotado"

O município de Silves é contra a aplicação da nova taxa municipal, que considera ser um imposto "encapotado", porque "não proporciona contrapartidas". A taxa foi aprovada em março pelos restantes 15 municípios. A autarquia considera ainda que a criação da taxa "redundaria num fator de maior desigualdade territorial e aprofundamento das assimetrias intrarregionais, para além de produzir efeitos contraproducentes na promoção da atividade turística".



PORMENORES

1,5 euros por turista

Segundo a Comunidade Intermunicipal do Algarve, a taxa será de 1,5 euros por turista, a aplicar de março a outubro, nos primeiros sete dias de estadia.



Recurso a tribunal

A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve admitiu que irá "recorrer a todos os meios legalmente permitidos para impedir a aplicação da taxa".