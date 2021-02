Empresários Hugo Cajuda e Bruno Carvalho afirmam nunca terem estado em avião que transportava droga do Brasil

Os empresários Hugo Cajuda e Bruno Carvalho dos Santos afirmaram esta sexta-feira que não estão relacionados com o avião onde foram apreendidos 500 quilos de cocaína no aeroporto de Salvador da Baía, no Brasil.



Na lista de passageiros que deveriam seguir no voo onde foram apreendidos os 500 quilos de droga incluíam-se os nomes dos dois agentes do futebol."As notícias referem que "não foi possível apurar a versão destes empresários portugueses por estarem em parte incerta e paradeiro desconhecido."Em primeiro lugar, nós fomos ao Brasil a trabalho e estivemos sempre contactáveis, como as autoridades facilmente poderão comprovar junto de várias pessoas das nossas relações pessoais e profissionais. Em segundo lugar, e mais importante, nenhum de nós esteve alguma vez dentro do referido avião", confirmaram.Devido ao bloqueio dos voos comerciais entre Brasil e Portugal, Hugo Cajuda e Bruno Carvalho dos Santos tiveram a possibilidade de regressar a Portugal no avião particular em causa, "juntamente com as outras pessoas constantes da lista de passageiros, designadamente o jogador do SL Benfica, Lucas Veríssimo."De acordo com o mesmo comunicado, os empresários afirmaram que "devido a novos compromissos profissionais que entretanto surgiram, optámos por prolongar a nossa estadia no Brasil, desenvolvendo contactos de intermediação desportiva em nome e por conta dos nossos clientes."As autoridades brasileiras ainda não contactaram os empresários que, embora disponíveis para colaborar com as autoridades, afirmaram desconhecer por completo a existência, origem e destino da droga apreendida."Estranhamos e lamentamos que não tenhamos sido contatados pelo referido órgão de comunicação social para esclarecer e comentar o sucedido, antes de envolverem os nossos nomes nesta situação", sublinharam ainda em comunicado.