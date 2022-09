O Destacamento de Ação Fiscal da GNR do Porto desmantelou um esquema de fuga ao IVA elaborado por empresas de distribuição alimentar. Durante quatro anos foram simuladas vendas a empresas do Luxemburgo por causa de benefícios fiscais. Os produtos ficavam no nosso país e eram depois vendidos a preços baixos.





Foram feitos negócios de 130 milhões. A Polícia Judiciária do Luxemburgo participou na operação, que decorreu no Porto, em Aveiro, Braga e Viseu. Cinco empresas e seis pessoas são arguidas.