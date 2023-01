“Empurrou-a e quase nos atropelou”: Ex-assistente do hospital revela momento em que 'Pirata' abandona namorada

"O carro chegou a alta velocidade. Saiu um rapaz, disse que tinham sido alvejados e tentou tirar a rapariga, mas como não conseguiu voltou para o lado do condutor e empurrou-a com os pés. Fiquei com ela nos braços e tive de a puxar porque ele quase nos atropelava". O relato foi feito esta quinta-feira, no Tribunal de Santa Maria da Feira, por um ex-assistente operacional do Hospital de São João da Madeira, que auxiliou Inês Carvalho, 23 anos, depois de ter sido deixada pelo namorado, André ‘Pirata’, à porta da unidade, na madrugada de 24 de setembro de 2020.Momentos antes, ‘Pirata’ tinha sido intercetado por dois polícias a furtar um carro. Um agente disparou para evitar a fuga, mas atingiu mortalmente a namorada do assaltante, que seguia à pendura.Em tribunal, o polícia referiu que o fez para proteger o colega - responde por homicídio por negligência. Já ‘Pirata’ está acusado por furto, resistência e coação.