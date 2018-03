Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

EN125 à espera de obras num “estado caótico”

Requalificação da via entre Olhão e Vila Real de Santo António tem sofrido vários atrasos.

Por Tiago Griff | 09:18

O início da requalificação da EN125 entre Olhão e Vila Real de Santo António chegou a ser anunciado em 2015 e também esteve planeada para começar no final de 2017, mas os atrasos na aprovação da obra - à espera de sinal verde do Tribunal de Contas - mantém tudo parado e a estrada muito degradada.



"Está num estado absolutamente caótico. É impossível fugir dos buracos que estão na estrada de tantos que são", descreve ao CM Lucinda Martelo, uma das utilizadoras do troço, cujo estado atual tem levado a constantes danos e desgaste dos veículos que por lá passam.



"Se antes mudávamos os pneus passados dois anos e meio, agora é, no máximo, um ano e meio", garante António Fernandes, outro utente da via.



Face ao atraso no início das obras, foi formado o Movimento de Cidadania dos Utentes da EN125 - Sotavento, para pressionar os governantes para que os trabalhos se iniciem.



"Queremos dizer, de uma vez por todas, basta. Quero que todas as entidades envolvidas dispam as camisolas partidárias e se juntem para avançar com as obras porque a situação é má demais", resume Hugo Pena que, juntamente com Lucinda e António, fazem parte do movimento cívico.



PORMENORES

Má imagem para o turismo

"Somos a porta de entrada, terrestre, da Andaluzia. Isto tudo cria uma má imagem e afeta os serviços ligados ao turismo", afirma Hugo Pena.



"Situação inaceitável"

Os deputados do PSD Cristóvão Norte e José Carlos Barros consideram esta situação "inaceitável" e consideram certas zonas do troço "intransitáveis".



Ainda sem data

O gabinete do Ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, diz que ainda não há data para o início da obras por o processo estar no Tribunal de Contas.