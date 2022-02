EN204 reaberta após despiste de veículo pesado em Ponte de Lima

A Estrada Nacional 204 já foi reaberta ao trânsito após o despiste e capotamento de um veículo pesado, ao início desta tarde, em Ponte de Lima. O motorista sofreu ferimentos leves e foi assistido.

O alerta para o acidente, em Navió e Vitorino dos Piães, foi dado às 12h26. No local estiveram os Bombeiros de Ponte de Lima, a equipa de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Lima e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Alto Minho, num total de 13 operacionais.

O trânsito esteve cortado naquele troço da EN204 até à remoção do veículo pesado. A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.