Encapuzado armado faz quatro reféns e rouba fortuna em balcão da Caixa

Um homem assaltou na sexta-feira a única dependência da Caixa Geral de Depósitos de Câmara de Lobos, Madeira, fugindo com uma verba elevada, que ainda está por confirmar oficialmente - os jornais locais avançam que terão sido roubados 240 mil euros. O ladrão, encapuzado, manteve reféns quatro pessoas (três clientes e um funcionário), amarrando-os.





O crime ocorreu pelas 08h30. O assaltante, com a cara tapada por um gorro passa-montanhas e armado com uma espingarda caçadeira, aproveitou o pouco movimento que se fazia sentir na Rua Padre Eduardo Clemente Nunes Pereira e entrou no banco. Depois de amarrar os reféns, apoderou-se do dinheiro. Otentou falar com responsáveis da Caixa no local, mas ninguém se mostrou disponível para comentar.