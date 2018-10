Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encapuzado assalta bombas à mão armada em Guimarães

Ladrão apontou pistola e levou 500 euros da registadora.

Por Secundino Cunha e Liliana Rodrigues | 09:00

Um homem, encapuzado e armado com uma pistola, assaltou na noite de quarta-feira a loja de conveniência da bomba de gasolina da Repsol de S. Martinho de Sande, perto da vila das Taipas, Guimarães.



O funcionário disse às autoridades que, ao sair da casa de banho, se deparou com o homem a abrir a caixa registadora. Referiu que, nesse momento, ele lhe disse: "Dá-me o dinheiro, se não levas um tiro."



O empregado obedeceu à ordem e, com medo, voltou a fechar-se na casa de banho, não se tendo apercebido do destino do ladrão.



Foi um cliente, que chegou naquela altura, que assegurou ter visto um homem encapuzado a entrar num Volkswagen e a fugir em direção a Braga.



A PJ de Braga esteve no local e investiga o caso.