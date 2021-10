Um encapuzado assaltou uma carrinha de transporte de dinheiro, esta manhã de terça-feira, em Gaia, e escapou com uma quantidade dinheiro ainda não divulgada.O ladrão esperou pela chegada da carrinha, ao parque do estacionamento do hipermercado Pingo Doce, em Perosinho, Gaia. Ameaçou os funcionários com uma caçadeira de canos serrados e escapou com o dinheiro.A GNR e a Polícia Judiciária do Porto foram acionadas.