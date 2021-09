Encapuzado assalta com faca bombas de gasolina em Guimarães

Um homem encapuzado e armado com uma faca assaltou na terça-feira à noite um posto de abastecimento de combustíveis em Moreira de Cónegos, Guimarães.



O roubo aconteceu à hora do fecho das bombas, numa altura em que a funcionária estava sozinha. Ameaçada com a faca, a mulher entregou todo o dinheiro que tinha em caixa.





O ladrão, com cerca de 40 anos, fugiu com 300€ e dois maços de cigarros.

O assalto aconteceu às 22h40, numa altura em que a única funcionária se preparava já para fechar o posto de combustíveis. Estava já a fazer a limpeza do espaço quando o ladrão entrou, com um casaco de capuz e máscara cirúrgica no rosto. Empunhou a faca que trazia, exigindo à funcionária que entregasse o dinheiro. Depois de consumar o roubo fugiu a pé.



A GNR de Lordelo foi chamada ao local e o crime será investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Guimarães.