Encapuzado assalta pastelaria

Furto em Vila Nova de Gaia foi registado pelas câmaras de videovigilância.

08:37

Um encapuzado assaltou a pastelaria Salpico de Mel, às 23h30 de domingo, em Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia. Partiu um vidro, entrou e, com recurso a uma chave de fendas, arrombou a máquina de tabaco, levando o que estava no seu interior. O furto foi registado pelas câmaras de videovigilância.



"O padeiro avisou-me quando veio ao café pelas seis da manhã. Foi tudo muito rápido. Não sei ainda quanto tenho de prejuízo", lamenta Francisco Cardoso, proprietário do estabelecimento. O ladrão ainda tentou abrir a caixa registadora, mas sem sucesso. A PSP esteve no local e está a investigar.