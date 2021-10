Três homens encapuzados assaltaram as bombas de gasolina da BP em Vale de Cambra, no distrito de Aveiro, esta madrugada quarta-feira.Os homens agrediram com um bastão o funcionário do estabelecimento, que ficou com ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital da Feira.Os ladrões fugiram com tabaco e levaram ainda a viatura de um funcionário do estabelecimento.A GNR e os Bombeiros de Vale de Cambra estiveram no local.