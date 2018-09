Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encapuzados assaltam casa à mão armada e agridem proprietário

Assaltantes meteram a vítima dentro da mala do carro. Caso ocorreu em Santa Maria da Feira.

Por Aureliana Gomes e Paulo Jorge Duarte | 01:30

Quatro homens encapuzados, três deles munidos com armas de fogo, assaltaram uma casa, esta terça-feira, na rua de Albergaria, em S. João de Ver, Santa Maria da Feira. O proprietário da habitação, de 68 anos, que estava em casa, ficou ferido e foi hospitalizado.



O assalto aconteceu cerca das 17h00, quando os ladrões entraram e ameaçaram a vítima. Dirigiram-se para o local onde estavam dois cofres. Conseguiram abrir um deles, no entanto, o maior tinha um código.



Na tentativa de obterem a senha para o abrir, agrediram a vítima e, por três vezes, meteram-no dentro da mala do seu carro que se encontrava na garagem. O homem terá ficado preso durante cerca de 20 minutos.



Sem conseguirem abrir o segundo cofre, os ladrões puseram-se em fuga num BMW, levando o cofre que tinham conseguido abrir.



O alerta foi dado às autoridades por uma vizinha que se apercebeu do assalto.



No local estiveram a GNR e os Bombeiros da Feira. Por se tratar de um assalto com armas de fogo, a Polícia Judiciária do Porto esteve durante várias horas dentro da casa a recolher indícios.



Na noite desta terça-feira, os homens continuavam a monte.