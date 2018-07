Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encapuzados assaltam padaria em quatro minutos

Três assaltantes estroncaram a porta da Quinta do Carmo e levaram a máquina de tabaco.

Por Liliana Rodrigues | 09:22

Bastaram quatro minutos para que três ladrões encapuzados assaltassem a padaria e pastelaria Quinta do Carmo, em Merelim S. Paio, Braga, esta quarta-feira de madrugada. Apesar de o estabelecimento ficar situado num prédio, rodeado de outros edifícios, junto à movimentada EN201, ninguém se apercebeu do ataque. As imagens das câmaras de videovigilância mostram a rapidez da atuação dos ladrões.



O trio conseguiu roubar a máquina de tabaco, que transportaram para a mala do automóvel topo de gama utilizado para o assalto, e levaram ainda a gaveta da caixa registadora com algum dinheiro. A máquina tinha sido carregada de tabaco na tarde anterior, o que indicia que os ladrões terão vigiado o distribuidor.



Os três indivíduos chegaram ao local por volta das 03h00. Demoraram três minutos até conseguirem estroncar a porta com um pé de cabra e, depois, num minuto, levaram a máquina. O alerta foi dado, já ao início da manhã, por um vendedor de jornais.



Os prejuízos são elevados, já que o grupo partiu a porta de vidro do estabelecimento, mas a dona da pastelaria Quinta do Carmo ainda não tinha ontem conseguido contabilizar todos os danos, sendo que não tem seguro. A comerciante mostrou-se revoltada com o assalto - o primeiro em seis anos de atividade comercial daquele espaço.



Os militares da GNR foram ao local e a investigação ficou a cargo do Núcleo de Investigação Criminal de Braga.