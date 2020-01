Encapuzados destroem ourivesaria mas falham o assalto

Dois homens, encapuzados e com luvas, assaltaram, na madrugada desta terça-feira, a Ourivesaria Praça, no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão. A dupla esteve menos de três minutos dentro da loja, mas foi o suficiente para deixar um rasto de destruição, com prejuízos que estão a ser contabilizados. A PSP investiga.

"Não roubaram nada, levaram um mostrador de relógios, mas deixaram-no no exterior, com todos os relógios. Partiram a janela das traseiras para entrar e usaram uma rebarbadora para cortar as grades. Destruíram a casa de banho, duas portas e algumas vitrinas", enumerou o ourives Joaquim Fidalgo.

"Eles não foram ao cofre. Pelas imagens das câmaras de videovigilância, não saíram sequer do balcão. Entraram encapuzados e com luvas e tinham uma lanterna. Fugiram rapidamente porque o alarme começou a tocar no exterior e faz muito barulho", recordou o comerciante, que já não era assaltado há mais de 40 anos.

O alerta foi dado por volta das 03h30. "Quando cá chegámos, a PSP já se encontrava, mas não conseguiram apanhar os ladrões. Nas traseiras, estão a decorrer as obras do novo mercado municipal, com os taipais a esconder tudo, é quase um convite a assaltar estas lojas", rematou Joaquim Fidalgo, que tem a ourivesaria há 54 anos e possui seguro do recheio da loja.

A PSP de Vila Nova de Famalicão foi ao local e a investigação está a cargo da Esquadra de Investigação Criminal da mesma força de autoridade.