Encapuzados explodem multibanco e levam entre 20 a 30 mil euros em Ílhavo

Encapuzados furtaram, esta sexta-feira de madrugada, entre 20 mil a 30 mil euros de uma caixa multibanco, em Ílhavo. Os assaltantes injetaram gás e fizeram explodir o equipamento para acederem ao cofre. No entanto, o multibanco estava equipado com um sistema de projeção de tinta para marcar as notas roubadas.





O alerta foi dado, cerca das 00h00, para a GNR de Ílhavo, para um assalto a uma caixa multibanco, num posto de combustível, na intersecção da Rua de Aveiro e Rua Direita, em Quintãs. Os suspeitos escaparam num carro, em direção à A17, a cerca de um quilómetro. O caso foi entregue à Polícia Judiciária de Coimbra.