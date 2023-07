Encapuzados levam máquina de tabaco em assalto de três minutos em São João da Madeira

Três encapuzados assaltaram na madrugada desta sexta-feira uma pastelaria em S. João da Madeira. Em menos de três minutos pegaram na máquina de tabaco, transportaram-na para uma viatura e fugiram sem deixar rasto, em direção a sul, entrando no IC2 a menos de 1,5 km.O crime ocorreu pelas 03h00 na Avenida Dr. Renato Araújo, uma das principais artérias da cidade. "Os vizinhos acordaram com o estrondo da porta a estilhaçar. Quando foram à janela já os ladrões estavam a carregar a máquina para o carro", contou aoo proprietário do estabelecimento. O local onde estava a máquina de tabaco não era visível do exterior, o que indicia que os assaltantes terão estado no estabelecimento anteriormente.As câmaras de videovigilância estavam desligadas há vários dias.