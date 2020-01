Encarregados de educação preocupados com droga e rixas junto a escolas de Pombal

Os encarregados de educação da Escola Secundária de Pombal estão preocupados com a insegurança junto ao estabelecimento de ensino, que tem sido palco de confrontos entre grupos de rivais. Denunciam ainda a existência de consumo e tráfico de droga no local.



"Há três anos que alertamos várias entidades, que têm desvalorizado a situação", disse ao CM Olga Xavier, presidente da Associação de Pais de Pombal (APP), acrescentando que "a insegurança tem aumentado, tal como o receio de que os alunos sejam aliciados para o consumo de substâncias ilícitas".

A APP defende a colocação de videovigilância e um melhor controlo de entradas e saídas dos alunos. A direção da escola garante estar atenta. "As brigas foram comunicadas à PSP e já pedimos um reforço do policiamento", diz Fernando Mota, diretor do agrupamento. A PSP confirma os desacatos, que "já foram comunicados ao Ministério Público".