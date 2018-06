Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encerramento de Crédito Agrícola deixa freguesia de Salir sem banco

Junta tentou evitar situação mas decisão de fecho manteve-se .

Por Rafael Duarte | 11:16

A Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo (CCAM) vai fechar o balcão de Salir, na próxima sexta-feira, deixando a freguesia do interior do concelho de Loulé sem qualquer banco.



Com o encerramento, a população, maioritariamente idosa e pouco adaptada às novas tecnologias, vê- –se obrigada a ir a Loulé, a 15 km, ou Alte, a 13 km, pois estes passam a ser os locais mais próximos onde existem dependências bancárias.



O anúncio do encerramento foi feito há cerca de um mês, pelo próprio responsável pela CCAM no Algarve, em Salir, o que apanhou de "surpresa a população", refere o presidente da junta, Deodato João.



O autarca explica que a CCAM apresentou uma proposta para manter o equipamento multibanco no edifício da junta e ainda deslocar ao local dois funcionários uma vez por semana. No entanto, a junta apenas aceitou ficar com a caixa multibanco pois "o serviço não seria o mesmo".



Ainda segundo Deodato João, no último mês, a CCAM ficou à espera que a Câmara de Loulé apresentasse soluções que pudessem reverter a situação mas como nada surgiu, avançou mesmo para o fecho.



"Não estávamos à espera" lamenta o presidente da junta, acrescentando que "numa altura onde se procura combater a desertificação, este é um rude golpe para o interior algarvio e para Salir".



O autarca destaca que a CCAM registou, em 2017, "150,2 milhões de euros em resultados líquidos, mais 91,9 milhões que em 2016", e agora justifica o fecho com "razões económicas".



Para Deodato João esta atitude mostra que "o grupo se importa só com o lucro". A junta tentou evitar o encerramento através de reuniões com responsáveis da CCAM e da câmara mas só obteve uma resposta: "o banco fecha dia 29".