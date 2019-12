Encomenda flores e ‘limpa’ contas a floristas através de burla com MB Way

Uma florista de Sintra ficou em choque quando lhe disseram que a sua conta bancária estava a zeros. A mulher tinha acabado de ser burlada em 2500 euros, através do sistema MB Way, por um desconhecido, que lhe ligou para fazer uma encomenda de arranjos de flores para um hotel. Uma amiga, também florista, ficou sem 4200 euros através do mesmo esquema, em Viseu, no final do mês de outubro.A mulher de Sintra, que não se quis identificar, nunca desconfiou do homem. "Era uma encomenda de nove arranjos, estava tudo especificado, parecia um serviço muito claro, sem margem para suspeitas", declarou. Quando chegou a altura de efetuar o pagamento, a 11 de novembro, foi-lhe dito que a transação só podia ser feita através do MB Way."Avisei que não tinha a aplicação, mas ele disse-me que não precisava. Era só inserir no multibanco, na secção MB Way, o número de telemóvel associado à conta do hotel e um código. E assim fiz. Meia hora depois estava sem dinheiro na conta", lamentou, sem esperança de reaver o montante roubado. A esse prejuízo soma-se ainda o da compra das flores, que foi efetuada antes de saber que tinha sido burlada.O suspeito estudou o ao pormenor como abordar a vítima. "Disse-me que costuma trabalhar com uma florista que estava fechada por morte de um familiar. Daí terem-me contactado. A verdade é que o nome que me deram era mesmo de uma florista que conheço que estava fechada por esses motivos. Sabiam tudo", concluiu.A florista de Viseu, de 48 anos, fez queixa na PSP da cidade, que tem sido alertada para "dezenas de burlas" semelhantes. A mulher foi contactada por um homem que se apresentou como sendo um engenheiro ligado a um hotel de luxo da região, o que era falso. O caso está a ser investigado pela PJ do Centro.O MB Way é uma aplicação que permite fazer compras online e em lojas, gerar cartões virtuais multibanco, enviar, pedir dinheiro e ainda levantar montantes, tudo através do telemóvel.A GNR de Sintra confirmou que recebeu a queixa da florista contra desconhecidos e que foi elaborado um auto de notícia. O caso está em investigação.