Encontrada cabeça humana na Azambuja

Militares da GNR foram chamados para a zona da Quinta da Texuga, no concelho da Azambuja, devido ao aparecimento de uma cabeça humana.sabe que a macabra descoberta foi feita na via pública, entre as 11h00 e o meio dia desta quinta-feira.A cabeça está na Rua da Texuga, uma artéria situada ao lado da Autoestrada do Norte.Não foi encontrada dentro de um saco.Está a ser feita uma ligação com os restos mortais encontrados a cerca de 30 quilómetros deste local, na terça-feira, na zona de Pêro Moniz, no concelho do Cadaval.A GNR constituiu um perímetro de segurança, e aguarda ainda pela chegada da Polícia Judiciária e de peritos médico-legais.A GNR confirmou oficialmente a descoberta macabra e remete para a Polícia Judiciária quaisquer informação sobre a investigação.