Encontrada carbonizada em carro com pano a enrolar a cabeça

Jovem foi encontrada morta com as mãos atadas em Vale Judeu, Loulé.

08:46

PJ continuava esta terça-feira a procurar o autor ou autores do homicídio de Tatiana Mestre, a mulher, de 29 anos, encontrada morta, na segunda-feira, dentro de um carro parcialmente carbonizado, em Vale Judeu, no concelho de Loulé.



O cadáver foi encontrado com as mãos amarradas e tinha um pano a enrolar a cabeça e o pescoço.



Este último pormenor poderá indicar que Tatiana foi sufocada, mas as causas da morte só serão conhecidas com o resultado da autópsia.



O corpo, que estava no banco de trás da viatura, não apresentava sinais exteriores de violência, além de queimaduras, em resultado das chamas, que consumiram parte do carro, mas essa não terá sido a causa da morte.