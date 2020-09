Encontrada com vida mulher de 75 anos que estava desaparecida em Ponte de Sor

A mulher de 75 anos que estava desaparecida desde sexta-feira à tarde no concelho de Ponte de Sor (Portalegre) foi encontrada este sábado de manhã com vida e a dormir, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que a mulher estava desaparecida desde as 13:00 de sexta-feira, na localidade de Sete Sobreiras, freguesia de Longomel, tendo sido encontrada hoje às 11:26, por militares da GNR.

Segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR), "a senhora foi encontrada próximo da sua residência".

A mulher, que aparentava "estar bem", foi transportada, por precaução, para o Serviço de Urgência Básica (SUB) do Centro de Saúde de Ponte de Sor, para ser observada, de acordo com o CDOS.

Questionada sobre a razão pela qual o alerta na página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) está registado às 23:20 de sexta-feira, várias horas depois do desaparecimento da mulher, o CDOS explicou que as buscas iniciais foram feitas pela GNR, que, entretanto, pediu a ajuda dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor.

Fonte da GNR indicou que o alerta desta ocorrência para aquela força de segurança foi dado às 22:49 de sexta-feira.

Segundo o CDOS, as buscas na sexta-feira e hoje envolveram GNR e bombeiros, num total de 38 elementos, apoiados por 14 veículos.