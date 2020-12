A Unidade Nacional Contraterrorismo (UNCT) da PJ encontrou a morar em Lisboa, com um homem, uma jovem russa de 22 anos que estava dada como desaparecida desde 25 de outubro.Anteriormente a residir e a estudar em Copenhaga, Dinamarca, a jovem voou para Portugal para se encontrar com a mãe e a irmã.Como essa reunião não aconteceu, as familiares queixaram-se à PSP, que passou à caso à PJ - que encontrou a jovem sem sinais de crime.