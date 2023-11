A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar as causas da morte de uma mulher de 74 anos, cujo cadáver foi encontrado na casa em que a mesma residia, com ferimentos na cabeça.



A intervenção que levou à descoberta do cadáver ocorreu pelas 22h30 de sexta-feira. Vizinhos ligaram para o 112, afirmando que não viam a mulher há vários dias.









