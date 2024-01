Encontrada morta mulher de 62 anos desaparecida desde o final de novembro em Lisboa

Foi encontrada morta a mulher de 62 anos que desapareceu em Lisboa a 23 de novembro. O corpo da mulher foi encontrado em estado de decomposição numa horta em Carnaxide.A família de Maria de Fátima foi informada esta terça-feira que o corpo está no Instituto de Medicina Legal de Cascais desde 28 de dezembro, contam aoVão reconhecer o corpo, esta quarta-feira, na morgue do Hospital de Cascais.A Maria de Fátima desapareceu a 23 de novembro no ano passado, na zona do Saldanha. No dia do desaparecimento caiu à saída do autocarro, perto das 5h30 da manhã, bateu com a cabeça, mas recusou receber tratamento hospitalar. Vivia com o marido, que possui problemas mentais, de quem era cuidadora há vários anos.A família realizou buscas em várias zonas de Lisboa, mas não encontrou a mulher.