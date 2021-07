Encontrada nua deitada na cama no meio de fezes em casa em Cascais

Uma mulher, de 65 anos, foi encontrada nua numa cama, rodeada de fezes e urina, na casa em que reside com a filha, de 36, na Amoreira, Cascais. A situação, já sinalizada pelas autoridades há algum tempo, foi confirmada numa operação conjunta da autarquia, GNR e Segurança Social.









O inquérito foi delegado no Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), da GNR de Lisboa, especializado no combate à violência doméstica. Na terça-feira, dia 6, militares desta unidade, técnicos da Segurança Social e funcionários da Câmara de Cascais avançaram com uma intervenção na casa. O cenário encontrado no apartamento, situado num rés-do-chão de um prédio, chocou os operacionais.





Uma mulher de 65 anos, brasileira e a residir em Portugal desde 2003, foi encontrada nua na cama de um dos quartos, tapada apenas por um cobertor. Além do cheiro nauseabundo que se sentia na divisão, a mulher estava rodeada por lixo e roupas velhas e rasgadas. O chão tinha ainda dejetos de cão.

As outras divisões do apartamento estavam, igualmente, repletas de lixo. A residir na mesma casa foi encontrada uma mulher de 36 anos, filha da mulher encontrada na cama. Funcionária de uma universidade em Lisboa, a mulher não conseguiu explicar o motivo de tamanha degradação do imóvel.





A Segurança Social transferiu a mulher mais velha para uma instituição na Lourinhã, onde ficará provisoriamente até que a filha cumpra a promessa de limpar e realizar obras na casa.