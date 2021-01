Nos últimos dois meses de 2020, os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do aeroporto de Lisboa detetaram 57 situações de fraude documental em passageiros do voo fretado pela SATA, que liga semanalmente Bissau, capital da Guiné-Bissau, à capital portuguesa.Segundo fonte oficial do SEF, foram detetadas nove irregularidades em novembro e 48 em dezembro. Os passageiros apanhados foram reconduzidos ao país de origem ou pediram asilo a Portugal.