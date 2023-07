Encontradas ossadas humanas na orla costeira de São Miguel nos Açores

A Polícia Marítima de Ponta Delgada, nos Açores, encontrou "ossadas humanas" na orla costeira da freguesia da Relva, onde fica situado o Aeroporto João Paulo II, ilha de São Miguel, mas cuja origem é ainda desconhecida, foi este domingo anunciado.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a Autoridade Marítima Nacional adianta que as ossadas foram descobertas por um popular no sábado à tarde, que alertou o comando local da Polícia Marítima de Ponta Delgada.

No entanto, apesar das diligências efetuadas, só foi possível encontrar este domingo as ossadas.

"Face às condições do mar e à falta de visibilidade no local, não foi possível localizar as ossadas humanas", refere o mesmo comunicado, adiantando que as buscas foram retomadas na manhã de hoje, culminando com a descoberta das ossadas humanas, que se presumem serem da mesma pessoa, junto à orla costeira.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, "o óbito foi declarado no local" pelo Delegado de Saúde de Ponta Delgada, tendo as ossadas sido depois transportadas pelos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada para o Instituto de Medicina Legal.

O caso será agora alvo de averiguações, por parte do Comando da Polícia Marítima de Ponta Delgada.