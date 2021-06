A peça de roupa, uma t-shirt, foi encontrada por um dos grupos de populares que estão a bater os terrenos, juntamente com as autoridades, em busca de Noah. O local, não muito afastado do local onde foi encontrada a cadela da família, e dentro do perímetro delimitado para as operações de busca, será a cerca de 300 metros de um riacho. Mas a peça de roupa, apurou o CM estava seca.

Segundo relataram ao CM populares que participaram nas buscas, a camisola de Noah terá sido encontrada embrulhada, numa zona com pedras.

O local onde estão a ser realizadas as buscas apresenta caminhos sinuosos, de elevada vegetação e pouca ou nenhuma luz, visto que não é dotado de iluminação pública em algumas zonas. Há também socalcos, pelo menos dois poços e um rio.

Um grupo de populares liderado pelo pai do pequeno Noah encontrou pegadas de criança a 300 metros do lugar onde estava camisola que, segundo os pais, pertence à criança.