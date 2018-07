Corpo de mulher encontrado no mar junto a Peniche

Cadáver pode ser o de turista italiana dada como desaparecida há cerca de uma semana.

Por Lusa | 11.07.18

O cadáver de uma mulher foi resgatado esta quarta-feira do mar junto ao Cabo Carvoeiro, em Peniche, depois de embarcações de pesca o terem avistado a boiar e terem alertado as autoridades, disse o comandante da Capitania de Peniche.

"Pelas 14h30 recebemos a comunicação de embarcações de que havia um corpo a boiar nas imediações do Cabo Carvoeiro", afirmou à agência Lusa Marco Augusto.

O cadáver, pertencente a uma mulher, foi recolhido pela Polícia Marítima e pela Proteção Civil Municipal de Peniche, no distrito de Leiria.



Há uma semana, uma turista italiana, de 57 anos, que estava de férias com o filho, maior de idade, em Peniche, foi dada como desaparecida, estando desde essa altura a decorrer buscas por terra e por mar para a encontrar, envolvendo meios da PSP, Polícia Marítima e bombeiros de Peniche.



O capitão do Porto de Peniche disse que "há uma probabilidade" de o cadáver agora recolhido ser da mulher italiana.



Contudo, por o cadáver estar irreconhecível e já em estado de decomposição, só a autópsia poderá confirmar a sua identida