Uma pessoa foi encontrada este domingo morta na Barragem de São Domingos, na freguesia de Atouguia da Baleia, Peniche, divulgou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.O alerta foi dado às 08h20, sendo que, no decorrer das operações de busca e resgate aquático, os Bombeiros de Peniche encontraram "um cadáver", acrescentou a mesma fonte.Segundo o CDOS de Leiria, no local estão cinco viaturas e 11 operacionais desta corporação.