O idoso, com cerca de 80 anos, que estava desaparecido em Oliveira de Azeméis, foi encontrado, com vida, pelas equipas cinotécnicas da GNR do Porto e Aveiro, numa zona de mato próxima de casa, esta segunda-feira. O homem foi levado, pelos bombeiros de Oliveira de Azeméis, para o hospital da Feira como medida de precaução. António Brandão estava desaparecido desde domingo. Tinha saído de casa cerca das 14h30, em Rio de Ossos, em Cucujães e não voltou a ser visto naquele dia.