Encontrado corpo a seis metros de profundidade no rio Gadanha em Monção

Corpo poderá pertencer a um homem de 44 anos que desapareceu esta sexta-feira.

O corpo de uma pessoa foi este sábado descoberto a seis metros de profundidade no rio Gadanha, em Monção, podendo ser o de um homem dado como desaparecido na sexta-feira, disse fonte da GNR de Viana do Castelo.



Segundo fonte do Comando Territorial de Viana do Castelo da GNR, o corpo poderá ser o de um homem de 44 anos que foi dado como desaparecido na sexta-feira, até pela proximidade do local à sua residência, mas só após a retirada do cadáver da água é que se poderá confirmar a identificação e as circunstâncias da morte.



O corpo foi encontrado às 12h13, na sequência de uma operação de buscas pelo desaparecido, desencadeada na União de Freguesias de Tropoliz e Lapela, concelho de Monção (distrito de Viana do Castelo).



O alerta do desaparecimento do homem, que "vive sozinho", foi dado pelo seu irmão, que estranhou a sua ausência, referiu a mesma fonte.



A fonte disse ainda que "as operações de resgate do corpo estão a ser realizadas pelos bombeiros locais e deverão prolongar-se durante as próximas horas".



De acordo com a página na internet da Proteção Civil, no local encontram-se 11 operacionais, apoiados por quatro viaturas.