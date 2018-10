Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontrado corpo após incêndio que deflagrou em Abrantes

Polícia Judiciária investiga as circunstâncias em que ocorreu a morte.

Por José Durão | 08:20

Os bombeiros de Abrantes encontraram esta quarta-feira o corpo de um homem, junto a um canavial, quando combatiam um incêndio que deflagrou, às 11h37, em Aldeinha, Abrantes.



As autoridades aguardam a autópsia, que será feita no Instituto de Medicina Legal de Abrantes, para confirmar a identidade da vítima. As circunstâncias da morte estão a ser investigadas pela PJ que foi chamada ao local.



Segundo Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara de Abrantes, "até à data, ninguém reclamou ainda o cadáver". Já os moradores acreditam tratar-se de Paulo da Graça, conhecido por ‘Leta’, um homem de 49 anos que se desloca com o auxílio de canadianas.



O incêndio ocorreu numa área inferior a dois hectares, abandonada há décadas e agora tomada pelos canaviais. "Isto dantes estava tudo plantado", disse Joaquim Damas, natural da aldeia, ao CM. "Se a zona ainda fosse cultivada, não acontecia isto", acrescentou.



A GNR também foi chamada e definiu um perímetro de segurança.