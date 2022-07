O corpo de um homem foi avistado a boiar, esta quinta-feira ao início da tarde, na praia de Neptuno, na Aguda, em Vila Nova de Gaia.O corpo foi retirado pelos nadadores salvadores que estavam no local.Para já desconhecem-se as circunstâncias do caso.O alerta foi dado às 13h20.No local, para além dos Bombeiros Voluntários da Aguda, está a Polícia Marítima e a Policia Judiciária.