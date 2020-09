Encontrado corpo de homem desaparecido no mar na praia das Furnas em Vila do Bispo

Foi encontrado o corpo do jovem belga desaparecido na tarde de sexta-feira na praia das Furnas em Vila do Bispo.

O corpo foi encontrado numa zona rochosa a oeste da praia da Boca do Rio e transportado depois para o porto da Baleeira, em Sagres.





De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, as operações contaram com o apoio da Estação Salva-vidas de Sagres, em colaboração com os Bombeiros Voluntário de Vila do Bispo."O alerta foi dado por um popular que caminhava no cimo da falésia por volta das 12h30 e avistou algo. As semelhanças fisiológicas são as mesmas: sexo masculino, aparentemente jovem, o que leva a querer que possa ser o jovem desaparecido", disse à Lusa Pedro Fernandes da Palma, comandante do Porto de Lagos.Estiveram empenhados nas buscas por terra a Polícia Marítima, a viatura 'Amarok' com dois militares do projeto 'SeaWatch' e os Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo e por mar a Estação Salva-vidas de Sagres com recurso à embarcação SR-33'.

O jovem de dupla nacionalidade, belga e canadiana, desapareceu no mar, após ter ficado em dificuldades e ter sido arrastado para uma zona rochosa, na tarde de 18 de setembro.

O homem desapareceu nas águas "depois de ter ficado em dificuldades no mar e ter sido arrastado para uma zona rochosa". O outro homem conseguiu "chegar a terra pelos próprios meios", referiu Pedro Fernandes Palma.

As buscas iniciaram-se na sexta-feira, mantendo-se durante essa noite com a maré vazia. Foram retomadas no sábado com um helicóptero da Força Aérea Portuguesa, com uma lancha da estação salva-vidas de Sagres, com elementos da polícia marítima, Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo e militares do sistema de vigilância motorizada da Autoridade Marítima.