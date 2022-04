O corpo de um homem, de 65 anos, foi esta segunda-feira encontrado a flutuar no Rio Douro, junto ao Cais da Estiva, no Porto.O alerta foi dado às 8h15 pelo mestre de uma embarcação marítimo-turística, de acordo com a Autoridade Marítima Nacional.A tripulação da embarcação retirou o corpo da água e transportou-o para o cais. O cadáver foi depois levado pelos Bombeiros Voluntários Portuenses para o Instituto de Medicina-Legal do Porto.A Polícia Judiciária esteve no local.