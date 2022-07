O corpo de um homem com 78 anos, doente de Alzheimer, desaparecido desde 06 de julho, foi encontrado no domingo nas imediações do Hospital de Torres Novas, onde tinha ido às urgências, disse esta segunda-feira à Lusa fonte da PSP.

O homem encontrava-se desaparecido desde o dia 06 de julho, depois de ter sido assistido nas urgências do hospital de Torres Novas, no distrito de Santarém, tendo sido encontrado no domingo por populares e familiares, confirmou o oficial de relações Públicas da PSP, comissário João Silva.

Segundo a sobrinha do idoso, Isilda Neves, o corpo foi encontrado no domingo "muito próximo do hospital", onde tinha sido visto com vida pela última vez, pouco depois de um grupo de familiares e amigos ter iniciado buscas.

Segundo a familiar, o homem, doente de Alzheimer, tinha sido transportado em 06 de julho pelos bombeiros para o hospital de Torres Novas, de onde teve alta cerca das 18h00, mas "a partir do momento em que ele saiu do hospital, nunca mais ninguém soube dele".

Isilda Neves salientou que a família não foi informada sobre a alta hospitalar, apesar de terem sido fornecidos contactos, e só no dia seguinte, quando tentou obter informações sobre o estado de saúde do homem, é que deu conta do desaparecimento.

Questionado pela Lusa através de correio eletrónico, o Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), que integra as unidades de Torres Novas, Tomar e Abrantes, indicou que o idoso "abandonou voluntariamente o serviço de urgência", após a "sua situação clínica estabilizada" e "sem aviso a qualquer profissional de saúde, enquanto aguardava a alta médica na sala de espera".

O CHMT notou que foi realizada "uma alta administrativa no final" desse dia, como habitualmente acontece "nos casos de abandono voluntário do serviço de urgência por parte dos utentes".

Na resposta à Lusa, o centro hospitalar referiu que "apenas teve conhecimento do desaparecimento" do idoso na sexta-feira, após sinalização da família às autoridades, tendo estado a colaborar com a investigação, destacando ainda que foram efetuadas voluntariamente "buscas em toda a Unidade de Torres Novas e perímetro exterior".

No dia 10 de julho, fonte da PSP indicou à Lusa que tinham sido dadas indicações às forças de segurança e bombeiros para tentar localizar o idoso desaparecido.