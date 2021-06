Encontrado corpo de jovem que desapareceu no rio Tejo em Alhandra

O corpo do jovem de 15 anos que desapareceu há três dias no rio Tejo em Alhandra foi, esta sexta-feira, encontrado.Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional revela que o alerta foi dado à PSP, às 10h30, por um pescador que encontrou um corpo na água nas imediações das instalações da CIMPOR.O piquete do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa foi ativado e com os Bombeiros Voluntários de Alhandra procederam ao recolhimento do corpo.Posteriormente, o corpo foi identificado como sendo Carlos Caldeira. O gabinete de psicologia da Polícia Marítima encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima.