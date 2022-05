Encontrado corpo de menino de 10 anos arrastado pelo rio Minho perto de Melgaço

Foi encontrado, esta tarde de domingo, o corpo do menino, de 10 anos, desaparecido, este sábado, no rio Minho, na praia fluvial de Arbo, em Pontevedra, na região da Galiza. A crianca foi encontrada, já cadáver, a cerca de duzentos metros do local da tragédia. O pai da criança, de 42 anos, morreu ao tentar salvar o filho. A mãe e a irmã, de 8 anos, assistiram à tragédia.Estiveram empenhados nas buscas meios da Guarda Civil, Armada e Marinha Espanhola, bombeiros de Ponteaerea, O Porrino, de Melgaço e a Polícia Marítima de Caminha.A família, de nacionalidade espanhola, tinha vindo de Vigo para desfrutar de um dia aprazível no rio Minho.O alerta foi dado às 15h30.